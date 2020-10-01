На южном направлении линии соприкосновения армия обороны непризнанной НКР (Нагорно-Карабахской республики) сбила вертолет ВВС Азербайджана и он упал на территории Ирана.

Об этом в четверг 1 октября сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook, со ссылкой на заявления армии НКР.

В Минобороны Арцаха заявили, что вертолет был сбит не преднамеренно, но поскольку активные военные действия проходят рядом с границей с Ираном такие инциденты неизбежны.

"1 октября в южной части арцахско-азербайджанской конфликтной зоны, в районе Варазатумб (Леле Тепе), подразделения Армии обороны сбили боевой вертолет противника, разбившийся на территории Исламской Республики Иран.

В Минобороны Республики Арцах заявляют, что это не является преднамеренным, поскольку военные действия, развязанные Азербайджаном, происходят очень близко к границе с Ираном, к сожалению, такие случаи неизбежны.", - пишет в своем сообщении армия НКР.





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