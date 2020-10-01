В Киеве за минувшие сутки выявили 377 новых пациентов с коронавирусом, среди них - 39 детей и 16 медиков. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в столице увеличилось до 23 155.

Об этом 1 октября в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, среди новых пациентов - 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 года до 17 лет и 17 мальчиков от 1 года до 16 лет.

Вчера в Киеве выздоровел 231 пациент с Covid-19. Всего коронавирус преодолел 6 941 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57, в Днепровском - 52. Кроме того, 46 случаев зафиксировали в Дарницком районе столицы.

Напомним, по состоянию на 1 октября в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд: число зараженных Covid-19 выросло на 4 069 человек.

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