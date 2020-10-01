В четверг, 1 октября, народный депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая назвала своего коллегу Николая Тищенко бандитом. В распоряжении "Страны" оказалась переписка в партийном чате "Слуг народа", где она оскорбляет нардепа.

Как объяснили источники "Страны" это произошло после эфира на телеканале "Наш", который транслировался в среду, 30 сентября. Там Безуглая и критиковала Тищенко. Она прокомментировала включение нардепа Николая Тищенко в состав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Никакого отношения Коля к ТКГ не имеет вообще. Ни сейчас, ни в будущем. Поведение Коли вызывает как минимум критику и неприятие в большинстве нашей команды. Поведение в целом - этика решений, поведение как спикера, поведение в киевской команде и т.д", - сказала политик.

Также Безуглая добавила, что информация о назначении Тищенко в ТКГ - это фейк, который он сам распространил. Отметим, что Тищенко как раз сам и заявлял, что он не будет входить в ТКГ. Он сказал, что будет участвовать в некоем "парламентском формате" переговоров по Донбассу.

"Вечером в тот же день руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский в партийный чат бросил ее выступление, просто, чтобы посмеяться, а Безугла восприняла это серьезно, и написала в ответ, что считает "Тищенко бандитом и тем, кто прикрывается именем президента", рассказал источник во фракции и предоставил "Стране" скрин переписки.

Отметим, что Марьяну Безуглу относят к группе так называемых "соросят" во фракции "Слуги народа". Также как исключенного ранее из фракции нардепа Гео Лероса. На днях Лерос обвинил Тищенко в коррупции с трибуны Рады.

"С чем связан скоординированный наезд "соросят" на Тищенко пока непонятно. Возможно, с его включением в переговорный процесс по Донбассу. Возможно, это отголоски скандалов с формированием списков на выборы в Киеве. А возможно это часть войны, которую "соросята" потихоньку разворачивают против Зеленского в отместку за намерение убрать Сытника с поста главы НАБУ и назначить не согласованного с Западом главу САП", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал заявление депутата фракции "Слуги народа" Тищенко о том, что он намерен заниматься Донбассом. По словам Резникова, включение нардепа в состав делегации Украины в ТКГ не обсуждалось.