В результате лесных пожаров в Луганской области погибли уже шесть человек. Всего в регионе зафиксировали 146 очагов возгорания в разных районах, в том числе вдоль линии разграничения, сейчас продолжается тушение огня.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

"Самое главное, что мы получили режим тишины, и уже работают два пожарных самолёта и вертолёт. Приблизительно сгорело 250 домов, около 10 000 гектар леса. В семи районах одновременно началось 146 очагов пожара. Ветер 30 м/с - и все в разных точках. На данный момент погибли шесть человек. Из них три человека - без ожогов, физических повреждений, у них не выдержало сердце. Также умер один лесник, и двух нашли в домах, ждем заключения врачей. Но мы пока все не посмотрим, не можем утверждать какие-то цифры, и делать окончательные заключения", - сказал Гайдай.

По словам губернатора, рассматриваются три причины возникновения пожара: обстрел территории трассерами со стороны сепаратистов, замыкание в результате падения деревьев на электролинии под воздействием сильного ветра, умышленные поджоги.

"Не верю, что одновременно у нас 146 очагов пожара возникло в разных концах области", - заявил Гайдай.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

"Сумма ущерба еще устанавливается. Ожидаем оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС", - написал премьер в Twitter.

По его словам, на место срочно вылетела правительственная команда в составе первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, первого заместителя министра реинтеграции Ростислава Замлинского и председателя Гослесагентства Василия Кузевича.

"Ситуацию по тушению лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Штаб ООС обвинил сепаратистов в пожарах в Луганской области.

Также мы писали, что из-за масштабного лесного пожара жителей сел Луганской области эвакуируют.