В Украине, где второй день подряд установлен антирекорд по количеству зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло отметки в 213 028 человек. Больше всего новых пациентов с Covid-19 зафиксировали в Харьковской области и Киеве.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Статистика распространения коронавируса по областям Украины на 1 октября:

Винницкая область - 6 308 (+114),

Волынская область - 8 194 (+135),

Днепропетровская область - 6 088 (+266),

Донецкая область - 3 577 (+80),

Житомирская область - 6 088 (+165),

Закарпатская область - 9 918 (+99),

Запорожская область - 4 148 (+133),

Ивано-Франковская область - 13 837 (+137),

Кировоградская область - 1 127 (+19),

Киев - 23 155 (+377),

Киевская область - 9 279 (+140),

Львовская область - 20 590 (+240),

Луганская область - 1 091 (+42),

Николаевская область - 3 279 (+107),

Одесская область - 13 789 (+260),

Полтавская область - 2 345 (+114),

Ровенская область - 12 554 (+143),

Сумская область - 4 435 (+212),

Тернопольская область - 13 767 (+253),

Харьковская область - 19 128 (+450),

Херсонская область - 1 168 (+34),

Хмельницкая область - 6 188 (+120),

Черновицкая область - 14 605 (+159),

Черкасская область - 4 165 (+143),

Черниговская область - 4 254 (+127).

Ранее мы писали, что в ВОЗ не считают коронавирус сезонным заболеванием.

Также рассказывали, что сегодня мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом.