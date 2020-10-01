Минздрав показал свежую статистику распространения коронавируса в регионах Украины на 1 октября
В Украине, где второй день подряд установлен антирекорд по количеству зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло отметки в 213 028 человек. Больше всего новых пациентов с Covid-19 зафиксировали в Харьковской области и Киеве.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Статистика распространения коронавируса по областям Украины на 1 октября:
Винницкая область - 6 308 (+114),
Волынская область - 8 194 (+135),
Днепропетровская область - 6 088 (+266),
Донецкая область - 3 577 (+80),
Житомирская область - 6 088 (+165),
Закарпатская область - 9 918 (+99),
Запорожская область - 4 148 (+133),
Ивано-Франковская область - 13 837 (+137),
Кировоградская область - 1 127 (+19),
Киев - 23 155 (+377),
Киевская область - 9 279 (+140),
Львовская область - 20 590 (+240),
Луганская область - 1 091 (+42),
Николаевская область - 3 279 (+107),
Одесская область - 13 789 (+260),
Полтавская область - 2 345 (+114),
Ровенская область - 12 554 (+143),
Сумская область - 4 435 (+212),
Тернопольская область - 13 767 (+253),
Харьковская область - 19 128 (+450),
Херсонская область - 1 168 (+34),
Хмельницкая область - 6 188 (+120),
Черновицкая область - 14 605 (+159),
Черкасская область - 4 165 (+143),
Черниговская область - 4 254 (+127).
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