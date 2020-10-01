Генпрокурор Ирина Венедиктова, которая с семьей переехала в резиденцию президента Украины, расположенную в Пуще-Водице, пообещала покинуть дом в течение нескольких дней.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этой дом - временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо было сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности", – написала Венедиктова.

По ее словам, она неоднократно отмечала попытки журналистов проникнуть на территорию или снять ее с дронов, "но ни единого разу не мешала им работать - у каждого своя работа".

А что касается низкой арендной платы (чуть более $2000 в месяц), Венедиктова утверждает, что устанавливала ее не она.

"Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривала. Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству, так что богатого опыта аренды такого рода имущества у меня нет", – сообщила генпрокурор.

Венедиктова заявила, что попросила предоставить методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий. Также генпрокурор направила запросы в соответствующие органы власти с целью "прояснить ситуацию и объективно разобраться в ней".

Генпрокурор пообещала в случае, если в результате проверок окажется, что арендная плата могла быть установлена на более высоком уровне, внести необходимую доплату.

"Несмотря на то, что я не вижу в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов, я не могу позволить обществу сомневаться в себе. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права генеральному прокурору страны своим поведением заставлять кого-то сомневаться в порядочности принятых решений", – написала Венедиктова.

Напомним, на госдаче, где поселилась Венедиктова, есть большой особняк и персональное озеро.

Также мы писали о том, что Венедиктова сократила должность одного из своих заместителей.