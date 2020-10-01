На площади Лестер-сквер в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру. Памятник изображает сцену из "Гарри Поттера и философского камня", когда юный волшебник играет в квиддич.

Об этом сообщает TimeOut.

Так, статуя изображает Дэниела Рэдклиффа в роли мальчика-волшебника в сцене, где он впервые улетает на квиддич. Она отлита из бронзы, как и другие памятники на площади. Любопытно, что на Лестер-сквер выходит фасад кинотеатра "Одеон", где в 2001 году состоялась премьера фильма о Гарри Поттере.

До июля 2023 года компанию мальчику-волшебнику составят кролик Банни, Бэтмен, мистер Бин, Мэри Поппинс, медвежонок Паддингтон и другие скульптуры - их установят в рамках проекта Scenes in the Square.

В Лондоне появился памятник Гарри Поттеру. Фото: t.me/pdmnews

Напомним, вселенная "Гарри Поттера" может пополниться сериалом.

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