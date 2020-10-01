Мэр Чернигова Владислав Атрошенко подхватил коронавирусную инфекцию.

Об этом городской голова написал на своей странице в Facebook, в четверг, 1 октября.

"Должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких!", - поделился он.

По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, Атрошенко сдал ПЦР-тест, который подтвердил заболевание. Сейчас градоначальник находится дома на самоизоляции с температурой.

Напомним, в среду, 30 сентября, мэр Краматорска Андрей Панков написал, что заболел Сovid-19. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

Также мы писали, что лидер партии "Голос" Кира Рудык заболела коронавирусом.

Между тем, мэр Тернополя Сергей Надал, у которого в начале сентября выявили Covid-19, полностью здоров.