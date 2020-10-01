В Кривом Роге 393 из 417 бастующих шахтеров поднялись на поверхность. Сейчас под землей продолжают протестовать 24 работника шахты "Октябрьская".

Об этом со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца пишет УНИАН.

Так, по данным Волынца, почти 400 шахтеров шахт "Родина", "Гвардейская" и "Терновская" Криворожского железорудного комбината прекратили подземный протест и поднялись на поверхность. Сейчас там возобновляется производство.

"Начинают работать по добыче, начинаются ремонтные работы, потому что во время простоя не все поддерживалось в надлежащем состоянии", - сообщил Михаил Волынец.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. Они требовали от руководства повышения зарплат.

Мы писали о том, что протесты более 20 дней не приносили результатов. На 23-й день стачки руководство "Кривбассрудкома" остановило производство и выразило готовность к переговорам с шахтерами.