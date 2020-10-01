Масштабные пожары в Луганской области вызваны "вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".

Так утверждает пресс-служба Штаба ООС в Facebook.

Также штаб ООС обвиняет противника в нарушении перемирия сразу по нескольким направлениям.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия враг открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Свободный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС добавили, что за сутки противник 11 раз нарушил режим тишины. В итоге один украинский военный - ранен.

"В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - добавили в сообщении.

Напомним, лесные пожары начались вчера, 30 сентября.

Также мы писали, что в результате мощных лесных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще трое - госпитализированы с отравлением угарным газом.