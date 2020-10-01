Россия выступила с предложением вести записи переговоров Трехсторонней контактной группы, а после публиковать стенограмму, чтобы исключить искажения информации о том, как проходят заседания. Однако Украина отказалась от этой идеи, сославшись на нежелание раскрывать конфиденциальность переговоров.

Об этом в Facebook сообщил представитель "ЛНР" в ТКГ Родион Мирошник.

По его мнению, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не поддержал идею публикацию записи переговоров и ее стенограммы, потому что ему "удобнее своими словами передать краткое содержание переговоров, сделав акцент на особо полюбившихся фрагментах, а не дать доступ к первоисточнику".

В то же время Мирошник заявил, что такая стенограмма могла бы зафиксировать спорные моменты заседаний, информация о которых членами делегаций подается по-разному. К примеру, это касается обсуждения инспекции украинских позиций в Шумах.

Информацию подтверждают и в Украине - СМИ сообщают, что Украина выразила протест после намерений России записать и опубликовать, как идут заседания в Трехсторонней контактной группе.

После этого представитель ОБСЕ предложил прервать заседание и взять паузу, чтобы определиться с форматом информационного освещения заседаний ТКГ.

Отметим, что Киев хочет ввести должность спикера украинской делегации, который будет иметь право говорить о том, что происходит на заседаниях. Остальные участники должны будут молчать.

Таким спикером может стать Маркиян Лубкивский.

Напомним, 30 сентября из ТКГ уволили первого заместителя главы украинской делегации Витольда Фокина. Он призывал дать Донбассу особый статус и провести всеобщую амнистию.