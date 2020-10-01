Сегодня, 1 октября, в Украине выведены из оборона 25-копеечные монеты и старые банкноты, выпущенные до 2003 года.

"Страна" рассказывает читателям, какими именно гривнами больше нельзя расплатиться и как быть тем, у кого такие деньги остались.

Какие купюры и монеты запретят

Месяц назад Нацбанк официально напомнил: ряд монет и бумажных купюр с начала нового месяца больше не будут считаться платежной единицей. То есть ними нельзя расплатиться в магазинах, аптеках, кафе и других заведениях.

Вывод тех или иных денег из оборота - обычный процесс. Он связан с тем, что какие-то деньги устарели "физически" (их давно не выпускают, они истрепались и редко используются), так и арифметически (таких цен для расчета уже нет).

На коллаже, опубликованном ниже, изображены все банкноты и монеты, выбывающие из оборота. Их номинал: одна, две, пять, десять, двадцать, пятьдесят, сто и двести гривен, а также 25 копеек.

Указанные ниже устаревшие купюры номиналом от одной гривны до десяти уже выпускают только в виде монет.

Сколько у людей осталось таких денег?

Запрет на использование гривен, выпущенных до 2003 года, вводился постепенно. И их понемногу выводили из оборота на протяжении лет. Например, если человек рассчитывался ними в банке, то они не возвращались назад в оборот, а изымались.

По последним данным, купюр старых образцов осталось в обращении менее 2%. Экономический журналист и эксперт Андрей Блинов написал в Facebook, что банкнот номиналом 20 гривен находится в официальном обращении всего десять штук.

Отдельное внимание акцентируем на 25-копеечной монете. Ее тоже перестают принимать с 1 октября 2020 года.

25 копеек устарели после того, как из обращения вывели 1, 2, 5 копеек, после чего цены округлились до 10 копеек. Как результат, четвертаком можно было рассчитываться только четным количеством. Именно из-за отсутствия "самостоятельности" эту монету из оборота и выводят.

Нацбанк вывод мелких гривен и ввод 1000-гривневой купюры объяснял в первую очередь тем, что доходы украинцев выросли. В связи с чем для выплат заработных плат нужны уже другие деньги.

Впрочем, похвастаться резким и большим повышением доходов может небольшое количество граждан. Зато инфляцию и, как результат, девальвацию гривны все точно наблюдают в последние годы. И скорее всего именно с обесцениванием денег связаны эти реформы.

Что делать 25 копейками и старыми купюрами

Те украинцы, у которых остались 25 копеек и старые банкноты, не потеряют свои деньги.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять их на новые в течение следующих одного и трех лет:

в коммерческих банках это можно будет сделать в течение одного года, то есть до 30 сентября 2021 включительно.

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет, то есть до 30 сентября 2023 включительно.

Несмотря на то, что регулятор дает достаточно много времени, затягивать все равно не стоит. Посмотрите старые куртки, кошельки, сумки - возможно, там завалялись старые гривны. Они будут хорошей находкой.

Впрочем, при желании можете их сохранить для выгодной продажи. Однако она состоится не в скором времени. На сайтах нумизматов указывается, что для коллекционеров ценность представляют купюры в среднем от 20 лет и старше.