Ночью в Луганской области начались масштабные лесные пожары, которые докатились до нынешней столицы региона - Северодонецка. Есть погибшие, сотни домов сгорели. Как и тысячи гектар леса.

По своему масштабу происходящее напоминает весеннюю катастрофу в Житомирской области, когда пожары не могли потушить несколько недель.

Однако в данном случае сыграла свою роль близость к фронту. Украинские власти уже заявили, что в пожарах виноваты сепаратисты, которые специально обстреляли лес для его поджога.

Разбирались в новых пожарах, охвативших Украину.

"Видео из ада". Как горит Луганщина

Утренние сводки ГосЧС рисуют тревожную картину. Самая серьезная обстановка с пожарами - вдоль линии разграничения, от Станицы Луганской до Северодонецка. Там огонь представляет угрозу для 22 населенных пунктов.

Всего спасатели говорят сейчас о шести очагах возгорания общей площадью в 9,3 тысячи гектар. Они сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах

Нанесли все шесть очагов бедствия на карту. Это данные на 8 часов утра.

Особенно тяжелая ситуация у Трехизбенки. Оттуда огонь из-за ветра докатиля до окраин Северодонецка и сжег по пути почти 9 тысяч гектар леса.

В новой столице Луганской области огонь бушевал ночью. Он охватил слад бытовой химии и лакокрасочных изделий, который тушат до сих пор. Уже потушили пожары на заводе антисептиков, где хранится 30 тонн спирта и на насосной станции с 280 кило хлорки.

На окраине жители города наблюдали этой ночью вот такое зарево. Но сейчас, говорят в ГосЧС, огонь больше в сторону Северодонецка не идет.

Еще одно "видео из ада", снятое жителями Северодонецка.

По состоянию на утро более тысячи спасателей тушат эти пожары.

Даже по опубликованным спасателями фотографиям видно, как пострадали частные дома.

Вот как гасили пожары сегодня ночью. Видно, что горят какие-то постройки. То есть речь идет не просто о том, что горят леса - пылают села и хутора.

Некоторые дома сгорели почти дотла - для жизни они более непригодны. И где теперь будут жить люди, которых оттуда отселили - непонятно.

На это утро спасатели пытаются локализовать пожар и тушат траву в лесах.

Тушить пламя прибыли пожарные из соседней Харьковской области. Их фото публикуют местные группы в соцсетях. Видно, что люди работали всю ночь и очень устали. Они тушили пожар в самом Северодонецке.

По словам луганского губернатора Сергея Гайдая, благодаря режиму тишины работают два самолета и вертолет, которые тушат пожары.

Также, как сообщают волонтеры, началась детонация боеприпасов у КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщил Евгений Каплин, организатор гуманитарной миссии по перевозкам через пункт пропуска на электрокарах.

"В связи с пожаром около КПВВ "Станица Луганская" и периодической детонацией боеприпасов, мною принято решение о временной приостановке работы электрокаров до ликвидации пожара и стабилизации ситуации", - заявил он в Facebook.

Также он опубликовал фото пожара в районе пункта пропуска.

"Фото из кабины гольфкара в 8-30, внутри КПВВ", - объяснил Каплин происходящее на фотографии.

Человеческие жертвы и сгоревшие дома

Есть и человеческие жертвы: шесть погибших от угарного газа, из них один - работник лесхоза. В соцсетях пишут, что некоторые погибшие - из села Вороново, которое сгорело дотла.

"На данный момент погибло шесть человек. Из них три человека - без ожогов, физических повреждений, у них не выдержало сердце. Также умер один лесник, и двух нашли в домах, ждём заключение врачей. Но мы пока все не посмотрим, не можем утверждать какие-то цифры, и делать окончательные заключение", - рассказал "Стране" губернатор Луганщины Сергей Гайдай.

Десять человек пострадали и находятся в больнице. Из зоны бедствия отселили 120 человек. Их везут и расселяют в школах Северодонецка, где работает штаб по ликвидации бедствия. По этому поводу все школы в городе сегодня закрыты.

"Приблизительно сгорело 250 домов, около 10 000 гектар леса", - приводит Гайдан материальные потери.

В офисе омбудсмена Украины также приводят отдельные данные по сгоревшим домам. В селе Кряковка повреждены два жилых дома и десять хозпостроек, в Муратовом - более семи жилых домов. Оттуда, а также из села Боброво началась эвакуация людей.

Причины пожара

Первой причиной украинские власти называют теплую сухую погоду с сильным порывистым ветром. В неустановленном месте загорелась трава, а дальше ветер сделал свое дело.

При этом власть уже на официальном уровне ведет дело к тому, что пожары спровоцировала "ЛНР".

"Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли стать причиной по крайней мере части этих пожаров в погодных условиях, установившихся в эти дни на линии разграничения", - говорится на сайте Офиса президента Украины.

Ранее эту информацию озвучил штаб ООС.

"Враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета. Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ДСНС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров", - заявила спикер ООС Ярослава Зорина.

То есть по сути Киев заявляет, что причиной пожаров стали обстрелы трассирующими пулями со стороны сепаратистов.

Глава Луганской ОГА изложил свою версию событий.

"Могу назвать три причины возникновения пожара. Первая, обстрел с неподконтрольных территорий трассерами для поджога. Второе, сильный ветер бросал деревья на электролинии, и было замыкание. Третье, не исключаю умышленные поджоги, потому что не верю, что одновременно у нас 146 очагов пожара возникло в разных концах области. Ветер 30 м/с и все в разных точках", - заявил Сергей Гайдай "Стране".

То есть губернатор на первое место тоже поставил умышленный обстрел-поджог со стороны "ЛНР". При этом в "республике" также говорят, что у них идут пожары. Есть погибшая женщина, а в поселке Большая Вергунка уничтожено девять дачных домов.

Кроме того, версия о сепаратистов появилась не сразу после начала пожаров, а лишь когда их масштаб принял угрожающие размеры и подобрался к крупным городам вроде Северодонецка.

Только тогда и возникла версия о "трассирующих пулях". Хотя по идее о ней должны были сказать как только эти обстрелы случились (если они вообще были).

При этом совсем недавно Украину уже охватывали масштабные пожары там, где нет никаких военных действий - в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

"Страна" тогда уже анализировала, что причиной этих пожаров стала не только сухая погода, но и полный развал спасательных служб, которые начали сокращать еще в 2014 году при премьер-министре Арсении Яценюке.

То есть сейчас со стороны Украины идет явная попытка еще до результатов расследования перенести ответственность за пожары на "оккупантов".