С четверга, 1 октября, в Украине начинается осенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до конца декабря текущего года. В этом году на службу призовут 13 570 украинцев в возрасте от 18 до 27 лет. При этом 18-19 летние будут идти служить только по их письменному согласию.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины на заседании в последний день сентября.

Всего отправке в войска подлежат 13 570 человек, из них:

- в Вооруженные силы пойдут служить 7 500человек,

- в транспортные подразделения - 600,

- в Нацгвардию - 4 970,

- в пограничные воска - 500 человек.

Всего призывная кампания потребует финансирования в объеме 58,3 млн гривен (4 297 гривен на каждого призывника).

Напомним, наибольшее количество призывников ожидают в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, как хотят забирать в армию абитуриентов и что даст им право на отсрочку.