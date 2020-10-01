С сегодняшнего дня в Украине начинается осенний призыв в армию
С четверга, 1 октября, в Украине начинается осенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до конца декабря текущего года. В этом году на службу призовут 13 570 украинцев в возрасте от 18 до 27 лет. При этом 18-19 летние будут идти служить только по их письменному согласию.
Такое решение принял Кабинет Министров Украины на заседании в последний день сентября.
Всего отправке в войска подлежат 13 570 человек, из них:
- в Вооруженные силы пойдут служить 7 500человек,
- в транспортные подразделения - 600,
- в Нацгвардию - 4 970,
- в пограничные воска - 500 человек.
Всего призывная кампания потребует финансирования в объеме 58,3 млн гривен (4 297 гривен на каждого призывника).
Напомним, наибольшее количество призывников ожидают в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и Киеве.
Ранее "Страна" писала о том, как хотят забирать в армию абитуриентов и что даст им право на отсрочку.