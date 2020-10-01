Баку заявляет о том, что Ереван с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе понес значительные потери в живой силе и боевой технике, а вооруженные силы Армении отступили по всему фронту.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"С утра 27 сентября и до 21:30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе и военной технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту", - сказанное в опубликованном 1 октября заявлении.

Кроме того, азербайджанское министерство заявляет о сотнях уничтоженных единицах техники армянской армии. В этот список потерь вошли 200 танков, около 230 артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня; 30 средств ПВО; шесть командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, склады боеприпасов; более 110 автомобилей; один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Также опубликовано видео, на котором, по информации ведомства, запечатлен процесс уничтожения военной техники противника.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Под удары артиллерии попали свыше 50 сел и городов в регионе.

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