Американский писатель, автор знаменитого цикла книг "Песнь льда и пламени", на основе которого снят сериал "Игры престолов", Джордж Мартин, осудил поведение президента США Дональда Трампа на предвыборных дебатах.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости", в среду, 1 октября.

"Дональд Трамп опозорил вчера вечером пост президента. Он помочился на демократию", - сказал Джордж Мартин.

Как сказал писатель, он редко комментирует политику, однако в этот раз не смог сдержаться.

"Дебаты" доказали вне всякого сомнения одну вещь. Джо Байден (экс-вице-президент США, оппонент Трампа - Ред.) достойный человек, а Дональд Трамп - нет", - добавил Мартин.

По его словам, Трамп "поставил новые рекорды" оскорбительного, грубого и надоедливого поведения, а также высказывал "шокирующую ложь".

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена прошли 29 сентября. СМИ назвали их "ужасными с точки зрения смысла и уважения политиков друг к другу".

Также мы писали, что CNN опубликовало опрос, согласно которому Байден оказался сильнее Трампа.

В отдельном материале "Страны" можно ознакомиться с ходом дебатов кандидатов в президенты и что говорилось об Украине. Там же мы опубликовали полную видеоверсию диалога с русским переводом, а также последние рейтинги кандидатов.