Российский оппозиционный политик Алексей Навальный дал первое большое интервью после своей выписки из немецкой клиники "Шаритэ", где он лечился после отравления.

Журналисты встретились с ним в главном офисе журнала Spiegel в Берлине. Алексей Навальный говорил почти два часа и рассказал, кого подозревает в покушении на себя. Пока доступны лишь выдержки из интервью, которое будет опубликовано в журнале в пятницу, 2 октября.



"Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", - заявил Алексей Навальный.

"Навальный выглядит раскованным, он шутит, он много смеется. С первого взгляда не видно, что этот человек лежал в коме и был на грани смерти. Однако, когда он хочет налить себе воды из бутылки, это удается ему с трудом, так сильно дрожат его руки. Охранники сопровождают Навального круглосуточно, и они обращают внимание на детали: бутылку воды, которую мы поставили на стол для собеседника. Ее выбрали среди множества бутылок в редакционном холодильнике. Случайный выбор повышает чувство безопасности", - так описывают атмосферу беседы немецкие журналисты.

Навальный также объявил о возвращении в Россию. "Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!".

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику "Шаритэ". Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации (подробнее разбор версий читайте здесь).

Несколько недель политик провел в коме. 23 сентября оппозиционера выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии подтвердили визит Меркель к Навальному в клинку "Шарите".