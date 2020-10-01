По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине подтвердилось еще 4 069 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 213 028 человек. И это новый печальный антирекорд. Предыдущий был установлен вчера, 30 сентября, когда за сутки выявили 4 027 заболевших.

Вчера, 30 сентября в Украине общее число заболевших достигло отметки в 208 959 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 4 193 пациента с этим диагнозом (+ 64 за сутки). Выздоровели уже 94 443 пациента (+ 2 083). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 114 392 человека (+ 1 922 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что в ВОЗ не считают коронавирус сезонным заболеванием.

Также "Страна" рассказывала о том, во фракции "Слуга народа" Сovid-19 заразился еще один нардеп.