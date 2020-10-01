Национальный банк Украины с четверга, 1 октября, изымает из обращения монеты номиналом в 25 копеек и банкноты выпущенные до 2003 года. Таким образом с сегодняшнего дня все магазины, рестораны и прочие учреждения не должны принимать эти денежные средства.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Это значит, что с сегодняшнего дня все учреждения должны прекратить принимать эти монеты и купюры, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

- во всех украинских банках - в течение одного года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 включительно;

- в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2023 включительно.

Напомним, на днях в Национальном банке Украины ввели в оборот новую памятную монету, которая посвящена городу Запорожье.

Также мы сообщали, что по прогнозам НБУ, в Украине к 2023 году станет в 1,5 раза меньше монет и купюр, чем сейчас.