В результате мощных лесных пожаров в Луганской области, которые уже подбираются к Северодонецку, погибли четыре человека, еще трое - госпитализированы с отравлением угарным газом.

Об этом информирует пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации, в четверг, 1 октября.

"Ситуация очень сложная - пожар распространился почти на 10 тысяч гектаров. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. К сожалению, четыре человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро четверга, в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, еще 64 спасатели продолжают тушить.

Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района: с. Муратово, где огнем повреждено 26 частных домов, с. Кряковка - повреждены пять домов (из них два жилых), с. Трехизбенка - два дома. Из села Муратово эвакуированы 35 человек. Взрослые временно размещены в школе пгт. Новойдар, а дети - в местной больнице.

По данным администрации, прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Напомним, пожары вспыхнули в среду, 30 сентября. Мы публиковали фото и видео масштабных пожаров в Луганской области.

Также мы писали, что лесной пожар в начале сентября, в Харьковской области, полностью уничтожил село Горобьевку, еще в двух селах были очаги.