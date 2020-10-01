Эпидемия коронавируса нанесла мощный удар и по Верховной Раде, которая в связи со вспышкой отменила все пленарные заседания с сегодняшнего дня, 1 октября.

Во фракции монобольшинства Сovid-19 заразилась очередная "слуга народа" - нардеп Татьяна Грищенко. Об этом она сообщила в соцсети.

"Говорят, что проблемы избирателей и проблемы страны депутат должен пропустить через себя. Так случилось, что одна из главных проблем современности не обошла стороной и меня.

Тест на Сovid-19 дал позитивный результат, поэтому и я держусь на позитиве. На данный момент нахожусь на самоизоляции дома. Самочувствие, насколько может быть нормальным в данной ситуации, такое и есть.

Лица, с которыми контактировала последнее время, предупреждены. Немного ослабло чувство вкуса и восприятия запахов, но желание работать слабее не стало. Буду активно участвовать в работе своего профильного комитета в режиме онлайн. Всем землякам и соотечественникам желаю крепкого здоровья. Берегите себя и своих родных", - написала нардеп.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина приближается к рекордной госпитализации больных с коронавирусом.