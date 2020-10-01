Папа Римский Франциск отказался встретиться с Госсекретарем США Майком Помпео перед выборами, несмотря на обвинения со стороны Белого дома.

Об этом сообщает Reuters.

Так, 30 сентября Помпео посетил Рим, после чего на своей страниц в Twitter раскритиковал политику Ватикана из-за продолжающихся отношений с Китаем. Госсекретарь утверждал, что Ватикан подвергает риску свой "моральный авторитет" из-за того, что не разорвал соглашение с Китаем об избрании епископов.

Несмотря на такую провокацию, призванную пойти на встречу ради ответа, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел архиепископ Поль Галлахер заявили, что Франциск не проводит встречи с политиками в период избирательной кампании.

"Да, он просил. Но Папа уже ясно сказал, что политические деятели не принимаются в период выборов. Это - причина", - заявил Паролин.

Отметим, подписанный два года назад договор между Ватиканом и КНР подразумевает право голоса Папы Римского при назначении китайских епископов. Срок действия соглашения истекает в октябре, однако ожидается, что его продлят.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал власти и оппозицию Беларуси к диалогу, отказавшись при этом от насилия.

Как сообщала "Страна", римский понтифик Франциск в своем очередном высказывании поддержал ЛГБТ-подростков. Во время встречи Франциск заявил, что "Бог любит всех своих детей" и Католическая церковь также должна любить всех мужчин и женщин.

Также "Страна" писала, что папа Римский Франциск заявил, что удовольствие от хорошей еды и от секса приходит от Бога и, таким образом, является "божественным".