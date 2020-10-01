Разработчики социальной сети Telegram начали тестировать комментарии к публикациям на каналах, где ранее можно было только читать публикации автора.

Об этом на своем канале заявил основатель компании Павел Дуров.

"Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. Поэтому после обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе в этом. В течение следующих 10 дней я буду публиковать здесь материалы, чтобы опробовать эту функцию.", - указано в его сообщении.

По его словам, негативная сторона нововведения - отличить групповой чат, в котором также будут публиковаться комментарии, и сам канал, будет практически невозможно. Однако это даст пользователям пользоваться всем и функциями соцсети - голосовыми сообщениями, стикерами, GIF и прочее. В то же время администраторы каналов и чатов смогут ограничивать эти функции по своему усмотрению.

Напомним, ранее стало известно, что команда разработчиков популярного мессенджера Telegram планирует ввести новый сервис для пользователей - внедрить комментарии к постам в каналах, однако у нововведения есть и серьезные минусы.

Как сообщала "Страна", в Telegram появился новый вид мошенничества. Злоумышленники пишут пользователям с фейкового адресата под названием Saved messages ("Избранное") сообщение и сразу же удаляют его, чтобы контакт закрепился вверху списка Telegram-каналов.