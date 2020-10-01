Единственный уцелевший в крушении Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский уже поправляется. Он рассказал журналистам о последнем полете и первых минутах после падения борта.

Интервью 20-летний курсант дал в Харьковском военном госпитале сотрудникам ТСН.

По словам матери парня Ирины Золочевской, приехавшей в госпиталь вместе со съемочной группой, в пятницу сын ей позвонил и предупредил, что с шести до девяти вечера будет в небе. А около 21:00, почти сразу после падения самолета, Ирина увидела в соцсетях видео горящего Ан-26.

Несмотря на сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги, Вячеслав смог выйти из больничной палаты на улицу и рассказать подробности происшествия на камеру.

Золочевской учится на третьем курсе Университета воздушных сил. Практика началась у него недавно. До крушения он налетал лишь пять часов. По его словам, на борту Ан-26 его и сокурсников обучали навигации, запуску двигателей, радиопереговорам. В салоне было десять рабочих мест с учебными приборами. В пятницу на борту находились 20 курсантов в салоне и еще семь членов экипажа. Вячеслав сидел почти рядом с кабиной пилота. По его словам, полет продолжался штатно, когда вдруг он обнаружил, что самолет горит.

Он не мог понять, что происходит. Все казалось нереальным эпизодом компьютерной игры.

"Был резкий крен, я по ходу перелетел, ударился головой, я был в отключке", - вспомнил парень.

Курсанта привалило фюзеляжем, что, возможно, уберегло его от сильных ожогов. Он смог выползти из-под обломков.

Когда он выбрался, то пытался спасти друга Виталия Вильхового, чье тело охватило пламя.

"Пытался тушить. Потом подбежали остальные, его потушили - и все", - рассказал парень.

На следующий день он узнал, что Виталий умер. В самолете погибли 12 одногруппников Золочевского.

Теперь парень решает, будет ли продолжать обучение.

"Я не знаю. Может так, а может и нет. Все должно зажить, во-первых", - сказал он журналистам.

Как заверили врачи, молодой пациент не задержится в больнице, но впереди его ждут месяцы реабилитации.

Ранее "Страна" сообщала, что получены первые данные "черных ящиков" разбившегося под Харьковом Ан-26.

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