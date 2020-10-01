В ВОЗ не считают коронавирус сезонным заболеванием
Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронавирус сезонным заболеванием.
Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Twitter-аккаунте организации.
По ее словам, когда идет обсуждение волн инфекции, подразумевается сезонность заболевания, как у гриппа. Его активность выражается в росте случаев заражения в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.
"Мы еще не видим сезонности в этом вирусе [SARS-CoV-2]. Он циркулирует во всех условиях, климате и регионах", - подчеркнула специалист.
Live Q&A on #COVID19 with @DrMikeRyan and Dr @mvankerkhove . #AskWHO https://t.co/8bvl1ZaAtO— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 30, 2020
Ван Керкхове пояснила, что рост числа заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер. Так, властям удается снизить пики заболеваемости и взять распространение инфекции под контроль. Однако после ослабления карантина начинается новая вспышка.
Напомним, по данным на 30 сентября, в мире насчитывается более 33,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,01 миллиона скончались, еще 23,4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.