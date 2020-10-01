Зеленский сдал Фокина

Иллюзий по поводу того, что собой представляет нынешняя власть, больше ни у кого не осталось. Когда Сергея Сивохо сделали советником секретаря СНБО, а потом уволили за презентацию плана, согласованного в СНБО, это еще могло выглядеть единичным испугом Банковой из-за неожиданно активной атаки "партии войны". Но после вчерашнего завершения истории с теперь уже бывшим замом главы украинской делегации в переговорной группе в Минске Витольдом Фокиным иллюзий больше нет.

Владимир Зеленский изначально был сторонником мира. Во время предвыборной кампании он рассказывал о том, что ради мира нужно договариваться "хоть с чертом лысым". Из-за этого его и выбрали президентом, и новый глава государства изначально понимал, зачем его выбрали.

Но хватило всего 16 месяцев для того, чтобы Зеленский окончательно стал вторым Порошенко. Тот ведь тоже сначала, будучи испуганным после Иловайска и Дебальцево, пытался выполнять Минские соглашения. Но потом этот страх прошел, и на первое место вышел другой страх - перед гранатой, брошенной возле парламента 31 августа 2015 года. Точнее – страх перед тем, что такую гранату могут бросить в него.

Зеленский, похоже, тоже испугался навсегда. В последние месяцы уже мало кто сомневался в том, что назначение Витольда Фокина в Минскую переговорную группу – лишь рекламный трюк нынешней власти перед местными выборами. Но даже в этом Банковой хватило ненадолго: президент уволил Фокина всего лишь за то, что тот отстаивал необходимость выполнять Минские соглашения в том виде, как они подписывались в 2014-2015 годах.

Зачем Украина поддержала Азербайджан?

Сентябрь стал месяцем весьма крутого внешнеполитического разворота Украины. Нет, стратегические партнеры у нас все те же и потенциальные противники тоже, но вместо выверенных шагов, не вредящих стране, весь месяц происходит черт знает что.

Все началось с объявления о непризнании Александра Лукашенко президентом. Продолжилось признанием паспортов Косово – то есть фактическим признанием самого государства. И завершилось вчера заявлением о поддержке территориальной целостности Азербайджана – то есть фактической поддержкой его целей в возобновившейся войне с Арменией.

Характерно, что еще недавно позиция по всем этим вопросам была иной. Зеленский поначалу весьма мудро избегал оценок событий в Белоруссии. Косово мы категорически не признавали ни под каким соусом. И в обострившийся армяно-азербайджанский конфликт предпочитали не вмешиваться.

Что же происходит? Теоретически можно было бы обосновать вчерашнюю поддержку Азербайджана в его войне с Арменией последовательной позицией насчет территориальной целостности любой страны (которая позволяет отстаивать такую же территориальную целостность Украины). Однако проблема в том, что позиция эта перестала быть последовательной буквально на прошлой неделе, когда наша страна объявила о признании паспортов Косово. Это практически то же самое, как если бы Сербия признала паспорта "ДНР".

Поэтому аргумент о "территориальной целостности" больше не работает и нужно другое объяснение. Но его нет. Если в белорусской ситуации все можно было объяснить слепым следованием за Евросоюзом, в косовской – таким же слепым следованием за признавшими его США и Германией, то в армяно-азербайджанской нет даже такого объяснения: никто в мире, кроме стоящей за Азербайджаном Турции, не высказался в поддержку позиции Баку. Даже Штаты и Германия заявляют о необходимости прекратить боевые действия, ставя обе стороны конфликта на одну доску.

Рада сбежала на карантин

Парламент отработал на этой неделе один день и ушел на незапланированные каникулы. Точнее, на карантин, который объявили в связи с массовой заболеваемостью коронавирусом среди народных депутатов. Вчера сообщалось, что Сovid-19 заражены 10 нардепов, причем среди них лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и лидер партии "Голос" Кира Рудик.

Факт повышенной заболеваемости среди народных избранников известен уже не первый день. Этому есть как объективные, так и субъективные причины. Объективная: политик – профессия публичная, вынуждающая встречаться с большим количеством людей и подвергать себя повышенному риску. Субъективная: у политиков, как правило, много денег и при каждом удобном случае они любят мотаться за границу, а коронавирус для Украины, как известно, – болезнь импортная.

Но каким бы высоким ни был показатель заболеваемости среди нардепов, они не должны забывать, что являются представителями десятков миллионов граждан и в этом качестве несут ответственность за население страны.

В стране зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу: впервые число заболевших превысило 4 тысячи за сутки, и эти данные требуют серьезной реакции как правительства, так и парламента. А депутаты вместо этого решили устроить себе карантин и таким образом дезертировать с общегосударственного фронта борьбы с коронавирусом.

Между тем, действия на этом направлении нужны сейчас именно от парламента. Потому что заболеваемость в стране катастрофически растет, а в фонде борьбы с ним денег нет.

Деньги на НАТО вместо денег на коронавирус

Несмотря на финансовый кризис, правительство считает, что у Украины есть более важные потребности, чем борьба с коронавирусом. Так, вчера по представлению Минкульта оно утвердило программу популяризации НАТО в Украине в 2020 году.

Популяризировать Североатлантический альянс будут с помощью некоей аудиовизуальной продукции (скорее всего, рекламных роликов на ТВ), пресс-конференций, брошюр, листовок, постеров и специальных уроков в школах.

Программа запланирована масштабная: рекламные ролики должны увидеть не менее 15 млн человек (а это недешевое размещение на нескольких центральных телеканалах), брошюры и листовки должны прочитать не менее 500 тысяч человек (то есть тираж должен быть аналогичным), а постеры должны всучить аж двум миллионам граждан.

Правда, в решении правительства есть одно уточнение: никаких дополнительных денег на программу не надо, они уже выделены. Но ситуацию это улучшает ненамного: такое уточнение означает только, что у правительства весь период эпидемии были припрятаны деньги на рекламу НАТО, и вот теперь оно решило их использовать.

И тут есть только один банальный вопрос: нам что, деньги девать больше некуда?!

Трамп – Байден: бессмысленные дебаты

Американская предвыборная кампания приближается к апогею. Вчера ночью (позавчера вечером по тамошнему времени) состоялись первые дебаты между двумя основными кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Которые, похоже, задали тон всей оставшейся части кампании и самим выборам.

И тон весьма печальный, поскольку дебаты были бессмысленными. Оба кандидата голословно отрицали обвинения конкурента и сыпали в него оскорблениями. Особенно хорош в этом плане был Байден, который обозвал Трампа "щенком Путина".

В общем-то, на фоне таких дебатов двух главных политиков Америки дебаты 2019 года между Зеленским и Порошенко были еще вполне разумными, хотя там было соревнование не в содержательности ответов, а в их остроумии.

Американские же дебаты даже не были остроумными. Они лишь подтвердили то, что подозревали многие эксперты: стороны уже не слышат друг друга и работают исключительно на собственную аудиторию. А это значит, что и после выборов, при определении результата, оба кандидата будут апеллировать к своим избирателям, игнорируя объективную реальность. Что означает крайне высокие шансы на то, что результат выборов попробуют установить с помощью улицы.