Киев назвали городом с самым большим количеством небоскребов в Европе - украинская столица обогнала примерно в два раза Москву и прилично оторвалась от Лондона, население которого на 10 миллионов человек больше.

Об этом сообщает сервис SkyscraperPage.

Так, для составления рейтинга учитывали все здания в городе высотой более 35 метров. Для этого анализируются данные 6 965 городов мира, а высотными модно считать дома с 12 и более этажами, также засчитываются башни и нежилые высотные здания, за исключением статуй и технических сооружений.

Всего в Киеве насчитали 1 199 высотных зданий с тремя миллионами жителей столицы. В то же время Лондон насчитывает 1 109 небоскребов на 13 миллионов жителей, а в Москве - всего 550 высоток. Харьков занял четвертое место списка с 422 многоэтажками, а Одесса - на 23 месте со 160 небоскребами.

В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6 097 высотками, далее следует Торонто с 2 393 высотными домами и Дубай с 1 574 небоскребами.

В мировом рейтинге украинская столица заняла восьмое место.

Напомним, самый высокий в мире небоскреб "Бурдж Халифа" вечером 24 августа в честь 29-й годовщины независимости Украины засиял сине-желтыми цветами.

Как сообщала "Страна", в Нью-Йорке один из символов города - знаменитый небоскреб Эмпайр Стейт билдинг - сменил подсветку в знак поддержки медработников, которые борются с коронавирусом.