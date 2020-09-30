На территории Луганской области 30 сентября зафиксированы 85 пожаров.

Как сообщает издание "Первая полоса", по состоянию на 22:10 огонь добрался до цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков местного промышленного гиганта - северодонецкого "Азота".

Ранее пламя достигло поселка Вороново. Жители вынуждены самостоятельно эвакуироваться.

Напомним, сегодня, 29 сентября, масштабный лесной пожар еще больше распространился по Луганской области. Спасатели ликвидировали возгорания вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района Луганской области, где возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

Основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Северодонецке загорелись сразу 9 автомобилей. Пожарные их тушили целый час.