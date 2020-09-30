Пока что неизвестно, будет ли в Украине введен жесткий карантин после или накануне местных выборов, все зависит от соблюдения мер предосторожности и, соответственно, уровня заболеваемости.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью изданию "Новое время".

"По поводу национального локдауна. Я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом", - заявил он, отметив, что, если граждане и бизнес будут придерживаться всех ограничений, то "никто не будет никого закрывать".

По его словам, при соблюдении социальной дистанции и масочного режима в транспорте, на улице и общественных заведениях, полный карантин не должен быть введен, однако гарантий пока что нет. Таким образом он ответил на распространенный вопрос о том, грозит ли Украине жесткий карантин после местных выборов 25 октября.

Также Ляшко посетовал, что украинцы начинают соблюдать меры предосторожности только после заражения близких.

Напомним, вскоре в Украине зафиксируют новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Такие выводы в Минздраве сделали по быстрой заполняемости свободных мест в больницах, выделенных для пациентов с Covid-19.

Как сообщала "Страна", около 500 мест в клиниках Академии медицинских наук Украины перепрофилируют для лечения больных коронавирусом в связи с ростом заболеваемости инфекцией.