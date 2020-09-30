В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" маршрутка въехала в фуру. Это был рейсовый микроавтобус.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"До Ровно оставалось 55 километров, как вдруг водитель автобуса на скорости въехал в грузовик, водитель которого остановился протереть стекло от грязи", - говорится в сюжете.

Был сильный дождь. Водитель остановился для того, чтобы протереть стекло от грязи, как в этот момент в грузовик на большой скорости влетел рейсовый автобус с тремя пассажирами внутри. Один из пассажиров, 60-летний мужчина, умер на месте. Еще двоих госпитализировали.

Теперь водителю маршрутки готовят подозрение, поскольку по данным полиции он ехал слишком быстро. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее "Страна" рассказывала, как водитель грузовика в Киеве "прозевал" и устроил масштабное ДТП.

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