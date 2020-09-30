На территории Луганской области 30 сентября зафиксированы 85 пожаров. Половина из них ликвидированы, а 43 не локализованы и не ликвидированы. Огонь подобрался вплотную к Северодонецку. Из окон домов ночью видно зарево пылающих лесов

О ситуации сообщают пользователи Фейсбук и правоохранители.

Так, спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай в соцсети пишет, что наиболее сильные пожары бушуют в районе нескольких сел:

Кряковка Новоайдарского района (верховой лесной пожар площадью более 4 га, который распространился на село и повредил шесть частных домов и около 10 хозяйственных сооружений);

Трехизбенка Новоайдарского района (верховой лесной пожар площадью более 50 га, который распространился на село и повредил два частных дома);

Муратово, Капитаново, Гречишкино Новоайдарского района (там эвакуируют людей);

Половинкино Старобельского района (возгорание в трех очагах хвойной подстилки с переходом в верховой пожар, общая площадь которого 8 га).

Малиновое, Песчаное, Артема Станично-Луганского района (горит около 10 га леса, существует угроза распространения пожара на другие села).

Также есть угроза селам Половинкино и Байдовка Старобельского района.

Для тушения привлекают тяжелую технику

Журналистка Марина Шашкова, уроженка Северодонецка, пишет о панике в городе.

"Огонь все ближе к моему дому. Люди покидают дома с вещами. Кто может, тот выезжает. Мои родители также думают, что делать. Впереди страшная ночь", - написала Марина Шашкова в Фейсбук.

В Северодонецке весь горизонт полыхает огнем

Глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что на помощь спасателям области пришли коллеги из Харьковской и Донецкой областей, которые предоставили 35 единиц техники и личный состав.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео масштабных пожаров на Луганщине.

В начале месяца мы рассказывали о масштабном пожаре в Харьковской области, который уничтожил село.