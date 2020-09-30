В соцсети Фейсбук опубликованы фото следственного эксперимента с места в Шевченковском районе Киева, где нашли сотрудницу американского посольства Санвер Никаэло, которая потом умерла в больнице.

Снимки выложил директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко.

На фотографиях запечатлен следственный эксперимент. На одной из них несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции, в каком именно месте он нашел бесчувственную сотрудницы посольства.

Шевченко добавил, что полиция расследует смерть женщины как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Он также заметил, что гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге.

"Столичные оперативники, возглавляемые Германом Приступой и Андреем Крищенко, активно работают над установлением истины", - резюмировал представитель МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что в посольстве США в Украине подтвердили смерть своей сотрудницы.

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