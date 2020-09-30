Вскоре в Украине зафиксируют новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Такие выводы в Минздраве сделали по быстрой заполняемости свободных мест в больницах, выделенных для пациентов с Covid-19.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Украины 24".

В Украине вскоре будет зафиксирован рекорд по госпитализации людей с подтвержденным коронавирусом.

"Мы приближаемся к рекорду – количество госпитализаций за сутки. Было 742 койки, а сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки – рост случаев коронавирусной болезни. Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - заявил он.

По его словам, на данный момент было перепрофилировано около 30 тысяч мест в больницах по всей стране, а 14 тысяч коек подсоединили к установкам с кислородом. Ляшко считает, что главная причина роста заболеваемости - игнорирование элементарных правил предосторожности гражданами. Кроме того, он отметил, что сейчас "система здравоохранения наращивает свой потенциал".

Напомним, Министерство здравоохранения озвучило оставшуюся часть вакцин для проведения профилактических прививок против инфекционных болезней, которые имеются в Украине.

Как сообщала "Страна", украинцам перечислили список услуг, которые каждый больной коронавирусом или пациент с подозрением на заболевание может получить бесплатно по программе "Медгарант".