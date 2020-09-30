Президент Украины Владимир Зеленский, ранее учредивший День таможенника, подписал указ № 417/2020 "О Дне территориальной обороны Украины".

Об этом сообщает на сайте главы государства его пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что Зеленский ввел новый праздник, "учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций".

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

"Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", - отметил Зеленский.

Как писала "Страна", в июне президент ввел День фермера.

А менее недели назад Зеленский учредил День виноградаря и винодела.