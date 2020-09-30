В Минздраве рассказали о самых угрожающих заболеваниях, с которыми украинцы столкнулись за последнюю неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Согласно отчету о рисках для общественного здоровья за 38 неделю 2020 года, зарегистрировано: 1 случай ботулизма в Днепропетровской области, в результате которого 1 взрослый умер; 4 случая отравления дикорастущими грибами, в результате которых пострадало 6 человек, в том числе 2 ребенка в Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, на первом месте стоит коронавирус, который по состоянию на 21 сентября в Украине лабораторно подтвердили у 178 353 человек. Из них 3 583 пациентов скончалось, а 78 184 - излечились.

Клещевой вирусный энцефалит же был зафиксирован один раз в Волынской области: "Выяснено, что заболела женщина в течение августа 2020, когда периодически собирала ягоды в лесу вблизи села Залесье Ратнивского района. По словам пациентки, она регулярно обнаруживала клещей, которые присосались, их она удаляла самостоятельно в домашних условиях. 16.08.2020 - появились жалобы на головокружение, головную боль, незначительное диарею и повышение температуры тела до 38 ° С", - указано в сообщении.

Напомним, врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала о надежности проводимых в Украине тестов на коронавирус. По мнению врача, так называемые быстрые тесты имеют большой процент погрешности, и их результаты будет лучше перепроверять.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде приняли решение отменить пленарные заседания в четверг и пятницу, 1 и 2 октября. Причиной этого стало массовое заболевание народных депутатов коронавирусом. По предварительным данным, за последние несколько дней Covid-19 подхватили до 10 нардепов. Заседаний так же не будет и на следующей неделе.