Министерство юстиции обновило правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и правила внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний.

Об этом министерство информирует в соцсети Facebook.

Соответствующий приказ №3306/5 от 23 сентября 2020 года "Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства юстиции Украины относительно улучшения условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу" вступил в силу 29 сентября.

Таким образом:

- пересмотрены перечни продуктов питания, предметов первой необходимости, других вещей и предметов, которые заключенные и осужденные могут получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах следственных изоляторов, учреждениях исполнения наказаний и хранить при себе;

- в следственных изоляторах лицам, взятым под стражу, и осужденным, содержащимся в камерах, разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний - мультиварками;

- в прогулочных двориках учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов при возможности размещения разрешено устанавливать столы для игры в настольный теннис, велотренажеры, кардиотренажеры, силовые тренажеры;

- для несовершеннолетних лиц в прогулочных двориках рекомендовано дополнительно оборудовать площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и т. п.;

- с целью фиксации у осужденных и лиц, взятых под стражу, телесных повреждений медицинским работникам дано право проносить с собой на территорию следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний портативные видеорегистраторы;

- в следственных изоляторах защитникам и адвокатам или другим специалистам в отрасли права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, разрешено проносить портативные компьютеры и портативные устройства для печати, необходимые им для осуществления полномочий, определенных законодательством.

Кроме того, отдельные положения приказа согласованы с Европейскими пенитенциарными правилами и Минимальными стандартными правилами обращения с узниками.

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