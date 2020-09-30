На сайте президента Украины появилась петиция, в которой Зеленского просят изменить порядок передачи власти в случае досрочного прекращения полномочий главы государства. По мнению автора, из-за скандалов в Верховной Раде ее спикер не достоин брать на себя эти полномочия. Их лучше передавать главе Офиса президента.

Документ, инициированный Виктором Феденко, появился на портале 24 сентября.

Феденко считает, что действующее законодательство Украины относительно передачи президентских полномочий несет потенциальные риски и может привести к политической дестабилизации.

Согласно ст. 112 Конституции, в случае досрочного прекращения полномочий президента исполнение его обязанностей на период до избрания и вступления на пост нового главы государства возлагается на председателя Верховной Рады.

"Учитывая многочисленные скандалы, в которые попадали народные депутаты 9-го созыва, считаем, что это может иметь очень негативное влияние на страну, последствия которого невозможно спрогнозировать", - отметил автор петиции.

Он добавил, что за последний год Рада полностью себя дискредитировала: одни депутаты заказывают женщин, вторые провоцируют сексизм, а третьи предлагают стерилизовать населения. При этом нардепы полностью не отражают актуальных настроений общества, не выполняют свою предвыборную программу, а руководство ВР занимается исключительно политической борьбой. И это "в период военной агрессии, мирового финансового кризиса и аномального роста заболеваемости COVID-19".

В связи с этим предлагается исполнение обязанностей президента возлагать на председателя Офиса президента.

"Именно председатель ОП наиболее сведущ в делах, договоренностях и поручениях президента. Кроме того, председатель ОП по своим деловым качествам и благодаря эффективному менеджменту является лицом, наиболее соответствующим возможной необходимости выполнения данных обязанностей. В частности, его знают другие сотрудники ОП и исполнительной власти, с ним знакомы международные партнеры и лидеры других государств, его указания будут эффективно выполняться на местах председателями ОГА. Председателю ОП не нужно будет входить в курс дел, поскольку он всегда бывает на совещаниях президента, постоянно сопровождает его в рабочих поездках, а также эффективно выполняет поставленные задачи на международных переговорах", - пояснил свое предложение Феденко.

В связи с изложенным он попросил подать в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, в котором предложить ст. 112 Конституции изложить в следующей редакции: "В случае досрочного прекращения полномочий президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента Украины возлагается на председателя Офиса президента".

На момент написания материала петиция набрала всего семь голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.

Отметим, что, скорее всего, эта петиция - троллинг врагов Зе-команды. Известно, что отношения между главой Офиса президента Ермаком и спикеров Верховной Рады Разумковым очень напряженные. И, видимо, с целью еще больше подогреть эти противоречия и запустили данную петицию.

Ранее "Страна" сообщала о публикации на сайте Зеленского петиции о ликвидации НОТУ.

Мы также рассказывали, что у Зеленского требовали запретить в Украине 5G "из-за негативного влияния на здоровье".