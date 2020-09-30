В акватории Черного моря 29 сентября группа катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вместе с американским эсминцем "Roosevelt" провела совместные тренировки типа "Passex". Их целью было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств - членов и партнеров НАТО.

Об этом сообщает в Фейсбук служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ.

"Совместные тренировки с военными кораблями США - это опыт, который позволяет совершенствовать совместимость, чтобы быть готовыми вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе. Поэтому тренировки типа "Passex" являются прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами кораблей двух стран. Мы намерены и в дальнейшем углублять партнерство и расширять сотрудничество в военной сфере с нашими стратегическими партнерами из США", - отметил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Во время выполнения совместных маневров в открытом мор, корабли и катера государств - участников учений отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. В частности, корабельно-катерная группа на переходе морем отработала тактическое маневрирование, провела тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное.

В командовании отметили, что украинские ВМС уже длительное время используют стандарты НАТО во многих направлениях своей деятельности.

Неделю назад "Страна" сообщала, что в Украине прошла фаза учений "Объединенные усилия" совместно со странами НАТО.

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