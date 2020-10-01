Октябрь в Украине начнется с дождей, которые продлятся до 4 октября. Далее в большинстве регионов обещают преимущественно сухую погоду. При этом на западе периодически будут наблюдаться осадки.

Дневная температура ожидается на уровне +18...+21, а в конце месяца похолодает до +9...+14. При этом в отдельных регионах ночью будет 0 градусов.

Собрали информацию, какой будет погода в этом месяце в Киеве, Одессе, Харькове и Львове по данным синоптического ресурса Gismeteo.

Погода в Киеве

Начало октября в Киеве будет дождливым. Осадки обещают до 11 октября. Дневная температура будет колебаться от +16 до +21, ночью она опустится до +13...+15.

Вторая половина будет преимущественно сухой, выглянет солнце. Днем воздух прогреется от +15 до +21, ночью ожидается +8...+15.

Начиная с 23 октября станет холоднее. Днем обещают +9...+12, ночью 0...+3.

Погода на месяц в Киеве по данным gismeteo.ua

Погода в Харькове

Октябрь будет преимущественно сухим в Харькове. Дожди прогнозируют в первые дни месяца с 1 по 3 октября. Далее обещают ясные дни или переменную облачность без осадков.

В первой половине месяца днем будет до +19...+23, ночью +12...+15.

В конце месяца, с 23 октября, станет прохладнее: +11...+14 днем и +4...+8 ночью.

Погода на месяц в Харькове по данным gismeteo.ua

Погода в Одессе

В Одессе октябрь начнется с дождей, которые продлятся с 1 по 3 октября. Далее синоптики обещают преимущественно сухую погоду. Отдельные дождливые дни обещают в середине и конце месяца.

До 23 октября термометры покажут +18...+22 днем и +13...+17 ночью. В конце месяца ожидается снижение дневной температуры до +12...+14, ночью +6...+8.

Погода на месяц в Одессе по данным gismeteo.ua

Погода во Львове

Во Львове в первые две недели октября будут идти дожди. Дневная температура +15...+22, ночью до +10...+14.

С 12 по 18 октября днем +14...+18, ночью +8...+11. Периодически будет идти дождь.

С 19 по 22 октября ожидается всплеск тепла: +20...+22 днем.

В конце месяца похолодает до +12...+14 днем и до +2...+7 ночью.

Погода на месяц во Львове по данным gismeteo.ua