В среду, 30 сентября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ. Это было первое заседание после увольнения из украинской делегации Витольда Фокина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины", – призвал уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в начале заседания.

По его словам, "стороны должны работать над реализацией решений глав государств нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, к которому так стремятся люди".

Также Кравчук заявил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ.

Кроме того глава украинской делегации призвал не создавать "камней преткновения", а "двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди".

Обращаясь к Борису Грызлову, Леонид Кравчук заявил: "Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!"

При этом Крачук поблагодарил специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожу Хайди Грау за усилия, которые прилагает организация для достижения мира и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что отказ Рады менять постановление о выборах может заблокировать Минский процесс.