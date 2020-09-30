Зелено только в одной области. Таблица готовности регионов Украины к ослаблению карантина
По состоянию на 30 сентября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев сознательно относится к мерам карантина. По его словам, вторую волну распространения коронавирусной болезни в Украине сможет остановить только жесткий контроль за соблюдением ограничительных мер, установленных Кабинетом министров.
Как сообщала "Страна", с понедельника, 5 октября, Чехия, как и Словакия, вводит режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.