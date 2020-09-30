По состоянию на 30 сентября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев сознательно относится к мерам карантина. По его словам, вторую волну распространения коронавирусной болезни в Украине сможет остановить только жесткий контроль за соблюдением ограничительных мер, установленных Кабинетом министров.

Как сообщала "Страна", с понедельника, 5 октября, Чехия, как и Словакия, вводит режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.