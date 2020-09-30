Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 30 сентября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Запорожская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев сознательно относится к мерам карантина. По его словам, вторую волну распространения коронавирусной болезни в Украине сможет остановить только жесткий контроль за соблюдением ограничительных мер, установленных Кабинетом министров.

Как сообщала "Страна", с понедельника, 5 октября, Чехия, как и Словакия, вводит режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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