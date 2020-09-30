В правоохранительных органах Киева в среду случился большой переполох, вызванный загадочной смертью сотрудницы американского посольства Санвер Никаэло.

На ноги были подняты все экстренные службы, а из лучших оперативников и следователей сформировали следственно-оперативную группу.

"Страна" выяснила подробности хода расследования резонансного дела.

Женщину нашли утром 30 сентября в бессознательном состоянии случайные прохожие на улице Толбухина, неподалеку от железнодорожной ветки. На затылке у Никаэло была обширная рваная рана. При ней были служебные документы посольства и наушники. По информации полиции, женщину экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, где она впоследствии скончалась. Ответы на вопросы о причине смерти должна дать судебно-медицинская экспертиза, которая сейчас идет.

Фото со следственного эксперимента на месте, где нашли раненную сотрудницу посольства

Предварительная причина смерти - черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг, полученные при невыясненных обстоятельствах. В безлюдной посадке, где нашли американку, нет камер видеонаблюдения, и это усложняет работу оперативников.

Сейчас они массово опрашивают всех, кто проходил в том районе и кого удалось разыскать.

Пока получилось выяснить, что Никаэло по обыкновению ушла на утреннюю пробежку в спортивной форме и не вернулась.

Сейчас полиция пытается установить, какие ценные вещи могли быть при ней, чтобы определить, было ли что-то украдено, а также выяснить возможный мотив преступления.

Правоохранители выдвинули две рабочие версии происшествия: избиение с целью грабежа или же удар проходящего поезда приближения которого девушка могла не услышать из-за наушников. Оперативники с помощью манекена провели следственный эксперимент, чтобы потом в рамках криминалистической экспертизы установить, могла ли Никаэло получить травму от проходящего поезда. Более вероятной выглядит версия о разбойном нападении с корыстной целью.

Уже есть даже описание возможного преступника. По информации полиции, к напалению может быть причастен темноволосый мужчина 30-40 лет на вид, ростом 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Продолжаются его поиски.

Полиция расследует преступление по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Умершая сотрудница посольства была непубличной персоной. так как в открытых источниках информация о ней отсутствует.

Ранее "Страна" сообщала, что в посольстве США подтвердили смерть своей сотрудницы в Киеве.

Мы также приводили возможные детали происшествия от полиции.