Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар потребовал заменить членов Национального совета по телевидению и радиовещанию по парламентской квоте, срок которых истек еще в июне 2019 года.

Об этом он заявил в ходе согласительного совета 28 сентября, передает "Украинские новости".

"Соответственно мы должны делегировать новых представителей в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Эти представители, которые сейчас продолжают свои полномочия сверхурочно, принимали участие в голосовании о вынесении достаточно сомнительных решений при рассмотрении отдельных вопросов на заседаниях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания", - заявил депутат.

Брагар призвал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провести отбор определенных кандидатов и в дальнейшем утвердить их для того, чтобы Верховная Рада нынешнего созыва имела своих представителей в Нацсовете.

Напомним, в апреле этого года работа Нацсовета получила негативную оценку, как Президента, так и профильного парламентского комитета.

В апреле 2020 года работа Нацсовета получила негативную оценку, как Президента, так и профильного парламентского комитета.

4 апреля Зеленский уволил всех 4 членов Нацсовета по своей квоте из-за неудовлетворительной оценки деятельности по результатам рассмотрения отчета, но затем двоих из них назначил опять.

Недавно стало известно, что "Слуги народа" хотят увеличить зарплату главе Нацсовета по ТВ в 2,5 раза.