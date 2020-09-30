Посольство США в Украине подтвердило информацию о гибели своей сотрудницы Санвер Никаэло, которую нашли со смертельной травмой головы в Киеве.

Об этом пресс-служба дипломатического ведомства написала в Твиттере.

"С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины посольства США в Украине. Сейчас чиновники посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти", - сообщается в микроблоге.

Как писала "Страна", вскоре после известия о смерти женщины стало известно, что она могла стать жертвой убийства, в котором полиция подозревает двухметрового брюнета в возрасте от 30 до 40 лет.

Однако позже в МВД заявили, что смерть американки могла наступить в результате несчастного случая. Хотя версия убийства продолжает отрабатываться.