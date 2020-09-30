Украинские власти пытаются не допустить участие "Оппозиционной платформы За жизнь" в местных выборах в тех регионах, где у партии большая поддержка избирателей.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады в среду, 30 сентября, передает пресс-служба политсилы.

"С приближением выборов у власти начали сдавать нервы, и она применяет все более грязные приемы. Сначала была трусливая отмена выборов в 18 ОТГ на Донбассе. По инициативе президента Зеленского полмиллиона украинских граждан без всяких оснований лишили права голоса. И причины для такого решения были сознательно фальсифицированы. Выборы на Донбассе обязательно состоятся, мы этого добьемся. И обязательно придет момент, когда виновные в краже права голоса у людей за это ответят", – сказал Юрий Бойко.

Теперь, как отметил Бойко, столкнувшись с возмущением и сопротивлением людей, власти стали применять еще более подлые методы.

"При помощи своих подручных в избирательных комиссиях она пытается не пустить оппозицию на выборы. Например, в Николаевской области, где наша партия пользуется высокой поддержкой и доверием избирателей, городской и областной избиркомы под надуманными предлогами отказываются регистрировать избирательные списки ОПЗЖ. Такая же ситуация в Луганской области. Например, в Рубежном, где нас готовы поддержать более 60% избирателей", – сказал сопредседатель оппозиционной политсилы.

По словам политика, у власти, которой нечего предложить людям, не может быть честных методов для победы.

"Неуважение, сплошные экономические провалы, бедность – это все, что увидели люди за этот год. Власть, может, и хотела бы отменить выборы, но знает, что на этом для неё все закончится. Люди такой наглости от этих политических банкротов не потерпят. И теперь власть хочет украсть у людей возможность проголосовать за ОПЗЖ и выбрать другую, нормальную жизнь", – отметил Юрий Бойко.

Также он обратил внимание на то, что в предвыборных махинациях власти помогают ее партнеры и партия Порошенко.

"Вместе они голосуют в парламенте и так же дружно работают в избирательных комиссиях. Зе-команда и партия войны прекрасно понимают, что победа "Оппозиционной платформы - За жизнь" станет концом их общей антинародной политики. В стране наступит мир, людям вернут их социальны права, прекратится разбазаривание бюджетных средств и вместо хаоса будет порядок", – сказал народный депутат.

Напомним, вчера партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что власти пытаются снять "ОПЗЖ" с выборов в Николаевский областной и городской советы через манипуляциями в местных избиркомах.

Перед этим Юрий Бойко заявил, что власти готовят тотальную фальсификацию на местных выборах.