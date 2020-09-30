Известный украинский политолог и историк Константин Бондаренко предложил оригинальный способ вывести из кризиса украинско-белорусские отношения. По его мнению, можно поженить детей президентов двух стран.

Пост на эту тему Бондаренко опубликовал в Фейсбук.

К теме свадьбы политолог подошел несколько издалека.

"Продолжаю настаивать, что Украина сделала историческую ошибку, поддержав "белорусский народ", а не Александра Лукашенко. Вот что нам дает - в плане стратегии - ставка на аморфную категорию без собственной субъектности? Что хорошего даст Украине Тихановская? Я уже молчу, что в геополитических играх вокруг Беларуси мы являемся статистами, если не аутсайдерами", - констатировал автор поста.

Затем он сообщил, что существует другой путь развития событий.

"Летом 2022 Александра Владимировна Зеленская и Николай Александрович Лукашенко достигнут совершеннолетия. В лучших традициях европейских дворов можно инициировать межгосударственную унию, основанную на браке. Это - принципиально другая форма интеграции, гораздо выгоднее, чем предлагаемый Россией Союзный договор. Да и что может предложить Путин Лукашенко, кроме разведенной Кати? К тому же на 18 лет старше Коли? Поэтому нужно срочно менять нашу концепцию в отношении Беларуси. Я уже и герб объединенного государства придумал: кривой рог изобилия, из которого обильно сыплется картошка", - пошутил Бондаренко.

Ранее "Страна" описывала восторги пользователей соцсетей по поводу сына Лукашенко.

Мы также рассказывали, что известно о дочке Зеленского, которая летом отметила 16-летие.