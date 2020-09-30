Нардеп от "Евросолидарности" Яна Зинкевич стала первым депутатом, которая заразилась коронавирусом второй раз
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич заявила, что получила положительный результат теста на коронавирус. При этом ранее она уже перенесла Covid-19.
Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.
"Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - написала она.
Также Зинкевич рассказала, что из симптомов у нее пока только сильная усталость, и в этот раз заболевание проходит легче, чем в прошлый.
"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью). Всем желаю здоровья!", - добавила она.
Напомним, вчера стало известно, что экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заболел коронавирусной инфекцией.
При этом в один день с Порошенко стало известно о заражении коронавирусом лидера партии "Голос" Киры Рудык.