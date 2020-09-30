Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич заявила, что получила положительный результат теста на коронавирус. При этом ранее она уже перенесла Covid-19.

Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.

"Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - написала она.

Также Зинкевич рассказала, что из симптомов у нее пока только сильная усталость, и в этот раз заболевание проходит легче, чем в прошлый.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью). Всем желаю здоровья!", - добавила она.

Напомним, вчера стало известно, что экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заболел коронавирусной инфекцией.

При этом в один день с Порошенко стало известно о заражении коронавирусом лидера партии "Голос" Киры Рудык.