В США суд постановил, что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден должен отказаться от $4,2 млн, которые он получил за свою скандальную книгу "Личное дело" о работе в американской разведке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Постановление в отношении Сноудена вынес суд американского штата Вирджиния, ссылаясь на то, что автор не представил свою книгу "Личное дело" на рассмотрение администрации США перед публикацией в прошлом году.

Кроме того, согласно постановлению федерального судьи по Восточному округу штата Вирджиния Лиама О'Грэди, Сноуден должен отказаться от вознаграждений на сумму более $1 млн за оплачиваемые выступления, а также пожертвовать потенциальным будущим доходом от распространения и экранизации "Личного дела".

Отметим, что ранее о том, что Сноуден согласился отказаться от более $5 млн - суммы, вырученной от продаж его книги и публичных выступлений - сообщал телеканал CNN. Однако сам автор позже опроверг эту информацию.

"CNN совершенно неправильно передал эту информацию. Это не урегулирование, и я на него не соглашался. Решение по этому делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь за пределами страны, и в любом случае - у меня никогда не было таких денег", - заявил он.

Между тем, по данным суда, Сноуден заработал $4,2 млн от продаж своей книги, гонорара и соответствующих прав, также он заработал около $1,03 млн за выступления с оплачиваемыми речами, в которых раскрывалась информация в нарушение соглашения о неразглашении.

Напомним, в 2013 году, когда Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми в интернете сотрудниками американских и британских спецслужб. После этого в США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сам он бежал в Гонконг, а затем - в РФ.

Также мы писали, что в сентябре 2020 года разоблаченная Сноуденом программа сбора данных в США была признана судом незаконной.