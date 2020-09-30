Код новой версии iOS содержит информацию о комплекте нового iPhone 12. Смартфон может остаться без наушников.

Об этом пишет издание "MacRumors".

Специалисты изучили бета-версию iOS 14.2 и обратили внимание на раздел в настройках, который посвящен защите от радиочастотного излучения.

Ранее в разделе "РЧ-излучение" говорились, что для снижения уровня радиочастотного воздействия необходимо использовать громкую связь или входящие в комплект наушники. В актуальной версии iOS рекомендация осталась, но из нее убрали упоминание, что наушники входят в комплект iPhone.

Как считают журналисты, эта поправка является подтверждением того, что "Apple" лишит новые "iPhone" комплектных проводных наушников "EarPods". В данный момент все продаваемые на рынке смартфоны Apple идут в комплекте с бесплатной гарнитурой EarPods, проводом Lightning и адаптером мощностью пять ватт.

Также издание отмечает, что устройства линейки iPhone 11, видимо, станут последними, которые вышли с полным комплектом.

Сообщение о том, что Apple упростит комплект новых iPhone, впервые появилось в июне. Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) заявил, что из коробки новых смартфонов уберут проводные наушники и зарядное устройство. По словам специалиста, тем самым компания намерена частично покрыть затраты на внедрение 5G и стимулировать пользователей покупать беспроводную гарнитуру AirPods.

Напомним, новый iPhone12 должен получить экран повышенной четкости, а также камеру с лидаром.

Как сообщала "Страна", 15 сентября, компания Apple презентовала новые модели гаджетов - Apple Watch Series 6 и iPad Air 4.