Американский президент Дональд Трамп, рейтинг которого в сентябре растет, призывает не голосовать по почте, а приходить на избирательные участки.

Об этом в среду, 30 сентября, Трамп написал в Twitter.

"Ничего себе!100 тысяч бюллетеней по почте в Нью-Йорке (создают - Ред.) полный беспорядок. Мэр и губернатор не имеют понятия о том, что делать. Большая фальсификация, это непоправимо! Отзовите бюллетени, выходите и голосуйте, как в прошлые десятилетия, когда не было проблем!", - заявил президент в своей соцсети.

Напомним, Трамп ранее заявлял, что не гарантирует мирную передачу власти в случае своего проигрыша на выборах, поскольку считает, что голосование по почте позволит демократам фальсифицировать результаты.

А в случае победы Трампа демократы, в свою очередь, тоже могут не признать не действительными результаты выборов. Эксперты не исключают и того, что оба кандидата объявят о своей победе. "Страна" разбиралась, что в таком случае может ждать Америку.